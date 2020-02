HORNELL — The Hornell City School District has released its honor rolls for the second marking period of the 2019-20 school year.

First honor roll students have an average of 90-plus for the marking period, while second honor roll students have an average of 85-89.

Second Honor Roll

Grade 7

Rileigh Alley, Myah Burns, Sarina Chace, Sadie Chace, Kellen Crowe, Austyn Gollnitz, Richard Greunke, Aaron McInerney, Ryan McLaughlin, Nathan McMichael, Kada Miles, Alexandria Morris, William Murphy III, Jazelle Robinson, Oonagh Rohan, Devyn Scott, Alexandria Simpson, Payton Snyder, Ayden Travis, Bryanna Tremblay, Paige Westbrook, Raegan Wing

Grade 8

Gabriel Combs, Andrew Davis, Noah Dennis, Megan Evingham, Rylee Murray, Abby O'Donoghue, Charlie Oyer, Liam Sirianni, Riley Tierney, Trista Walton.

Grade 9

Wyatt Argentieri, Devion Bowles, Tiffany Broughton, Stella Carretto, Natalee Glick, Julieanna Hanchett, Aydan Henry, Riley Hess, Gavin Hutcheson, Julia Kelleher, Kennedy Meese, Ibraheem Mehr, Jacob Ponticello, Brooklyn Ribble, Riley Shull, Haylee Smith, Alexander Smith, Cole Stage, Mason Terwilliger, Madeline Valentine, Mackenzie Vancise, Leah Zschoche.

Grade 10

Jaiden Brock, Gracie Clark, Abigail Cornish, Serenity-Rayne Delia, Tayghan Doorley, Makayla Evingham, Caleb Galloway, Nicholas Hurlburt, Cameron Hyer, Noah Jenkins, Vincent McAneney, Colin McCumiskey, Ashley Miller, Maria Sirianni, Daniel Sisco, Malaya Wright, Pameer Yousafzai.

Grade 11

Tiona Arnink, Courtney Bailey, Aaron Bates, Mary Boucher, Johnathan Brown, Philip Carey, Emanuelle Cotton, Nathan Day, Brennan Khork, Alexander Kowtun, Haley Landries, Olyvia Lapierre, Owen Lautner, Alexander Lockwood, Elizabeth McCumiskey, Louis Strickland, Kayla Turner, Collin Wheeler, Paige Wise.

Grade 12

Lia Argentieri, Madison Baty, Gage Burritt, Olivia Chace, Julia Day, Breccan Donlon, Breonna Eaton, Shawn Eveland, Arianna Hanchett, Autumn Harding, Treyvon Jacobs, Deona Jacobs, Susannah Lang, Ethan Nichols, Marimargaret Travis, Chloe Turner.

First Honor Roll

Grade 7

Ava Argentierie, Jordan Carey, Madyson Conner, Rowan Diaz-Wing, Rylan Diaz-Wing, Vivian Dodge, Lucas Hancock,Lily Harris, Chloe Harwood, Reese Harwood, Makena Hasper, Rachel Holbrook, Ashton Hooker, Lillian Hoyt, Christopher Hoyt, Lucille Logan, Kiera Mayo, Zahra Mehr, Mia Mikolajczyk, Samuel Olix, Korbyn Osterwald, Lindsay Preston, Alaina Raish, Jazmyne Ridgeway, Christopher Ritenburg, Madison Rudenauer, Allyson Scott, Samantha Sexsmith, Blake Smith, Quincy Stebbins, Sienna Stephens, Calem Striker, Chelsea Sylvester, Jaxson Tinker, Enrique Valle III, Conner Weitzel, Nathan Wise, Joanna Zheng.

Grade 8

Grace Allen, Stella Argentieri, Quentin Bale, Kylee Bentley, Kaela Briggs, Taitum Buzzard, William Cady, Zoe Cansdale, Anthony Carrington, Savannah Dennis, Laura Flaitz, Norah Foreman, Phoebe Gillespie, Kadience Gollnitz, Lucia Grillo, Amaya Hoffman, Spencer Hopper, Isabella Hoyt, Riley Hyer, Christian Jessup, Mackenna Kiley, Kathy Le, Demetris Madamopoulos, Logan McGregor, Nolan McGregor, Lillian Miles, Isabel Miles, Hunter Mosher, Autumn Newark, Iliana Ninos, Jaden Ohara, Davin Oyer, Gabriella Passero, Andrew Patrick, Emily Phillips, Ava Rakers, Baptiste Signoret, Arieanna Simpson, Vivian Smith, Joris Theil, Peyton VanCaeseele, Brayden Vaughn.

Grade 9

Emmalene Amann, Kyle Bacon, Isabella Barnes, Allyson Buckley, Tenille Cotton, Brennan Delany, Gina DeSanto, Katie Do, Natalie Dodge, McKenna Donlon, Daemon Dragonetti, Elaina Flaitz, Rebekah Galloway, Samantha Harkenrider, Sophia Harwood, Michayla Hubric, Jasmine Jarbeck, Makayla Kriner, Donald LaClair, Aoife LeRoux, Michelle Lian, Lauren Linehan, Dominic Lockwood, Brenna Lovell, MacKenzie McDaniels, Delaney Meehan, Madelyn Moore, Alexis Patrick, Trevor Payne, Marirose Pieklo, Abigail Sexsmith, Joseph Shick, Quinn Stillman, Luke Sullivan, Dane Thompson, Reanna Tierney, Brianna Tingley, Danyelle Tremblay, Olivia Vinluan, Ava White, Sophie Wilkins, Trey Woolwine.

Grade 10

Rae Lynn Acton, Marie Aini, Cameran Amphlett, Richard Argentieri, James Davies, Sadie Diehl, Liza Flaitz, Natalie Fortuna, Kaylynn Hancock,Dylan Harwood, Serine Johnston,Michael Kilsdonk, Delia Logan, Madison Lyng, Juliet Marino, Kyle McGregor, John Mikolajczyk, Dominic Nasca, Hannah Newark, Nicholas Oyer, Julianna Patrick, Joshua Plank, Ayla Prior, Kenneth Robinson, Chloe Shaut, Jacklyn Shaut, Gauthier Signoret, Emily Smith, Jane Spitulnik, Juniper Valley, Erica Welch, Caylin Young.

Grade 11

BriAnna Beebe, Carter Browne, Virginia Campbell, Hailey Cansdale, Adriana Cavalletti, Carson Clancy, Kristina Colby, Emma Colindres, Carlie Curtis, Alexander Diehl, Riley Farnham, Clara Foreman, Lexi Friends, Lily Gaffney, Kelsea Greenthal, Kolby Hess, Taras Hnelytsya, Gemma Hoyt, Genevieve Kemnitzer, Allen Kilmer, Quinn Liberto, Gavin McGowan, Michael McGregor, Netasha McIntosh, Natalia Mix, Alexys Robinson, Jaden Robords, Jordan Sauerbier, Jaden Sciotti, Emily Sexsmith, Eva Townsend, Jackson White.

Grade 12

Tyler Acton, Michael Aini, Ethan Amann, Katrina Bown, Katerina Brock, Demetrice Cabic, Joseph Capluzzi, Sophia Carretto, Dominic Coddington, Brandie Collins, Francy Cruzado, Kaitlin Cwynar, Natalie Delany, Nicholas DiBella, Maria Dieter, Brenyn Dieter, Elizabeth Edwards, Jadie Faulkner, Trevor Fisher, Emma Flaitz, Aurora Foreman, Chelsie Freeland, Chase Freeland, Noah Fuller, Ashley Gillette, McKenzie Hall, Leah Harkenrider, Joshua Heafey, Liam Hendrickson-Swan, Owen House, Chloe Ilges, Kayla Kuhn, Taedra Lackey, Carter Lyng, Christos Madamopoulos, Derek McCumiskey, Thomas Mix, Haleigh Moore, Eugenia Northrup, Connor O'Rourke, Matthew Oyer, Colin Ponticello, Devon Price, Zoe Remchuk, Samuel Roberts, Aubre Robinson, Alexandra Rosell, Meherunnessa Sarna, Timothy Smith, Conor Smith, Caitlin Smith, Emily Smith, Vivianne Spitulnik, Alecia Strickland, Tanner Stutzman, Nathan Thurston, Trystan Weaver, Carrie Zschoche.