WELLSVILLE — Wellsville Secondary School is pleased to announce the following students, in grades 9-12, have been named to the Honor Roll for the 1st quarter marking period of the 2019-2020 school year.

High honor roll is 95 and above, honor roll is 90 – 94, merit roll is 85 – 89.

High Honor Roll

Grade 9

Cody Costello, Emma Dunaway, Logan Dunbar, Johnathan Fountain, Ayden Gorham, Isabelle Hart, Zoey Heisel, Destiny Hodgkins, Ashden Hyslip, Joseph Mariotti, Sara McCormick, Brooke Sibble, Grace Stonemetz, Elizabeth Tomak, Jasmine Wentzel, Hua Qi Zhang

Grade 10

Marley Adams, Matthew Bittel, Michaela Cawley, Kaylee Coleman, Kaelyn Crawford,Cheyene Dickerson, Kylie Fanton-Acker, Anita Germain-Tardieu, Natalie Inferrera, Caitlin Jonas, Jack Jordan, Carina Kling, Jaelyn Knapp, Ellie LaBenne, Jaylynn Mess, Grace Morehouse, Stephanie Oswald, Alexander Perkins, Quinn Rahr, Owen Rizzo, Brooklyn Stisser, Kristi Stone, Zayne Sturdevant, Hannah Sturm, Kayden Wonderling, Delaney Wonderling, Luke Zakel

Grade 11

Riley Allen, Megan Bailey, Haley Benz, Matti Burke, Brayden Delahunt, Hannah Dunaway, Caitlin Ferguson, Lance Grantier, Aidan Hart, Alexa Hill, Katelyn Hoyer, Timothy Jones, Leah McCormick, Isaiah Pensyl, Samuel Schmidt, Mallory Sibble, Haeden Smith, Lauren Staba, Walker Waldon, Emily Watson, Joselyn Wilson, Carley Young

Grade 12

Kelleach Bailey, Hunter Brandes, Sarah Carlton, Emily Cline, Skylyn Coy, Loralai Crawford, Eagan Enke, Alexander Good, Austin Keib, Milla Litzburg, Keara Ludu, Connor Majewski, Griffin Majewski, Sophie Majewski, Delayne Mattison, Molly McKee, Eden Rao, Isaiah Scott, Jarek Shea, Jesse Slocum, Katharyn Tronetti.

Honor Roll

Grade 9

Grady Ball, Muriel Barnes, Asher Billings, Tiernee Brandes, Pearl Brizzee, Quentin Case, Sarah Cook, Gavan Dickerson, Dominick Domzalski, Alyssa Dorrough, Riley Graves, David Green III, Austin Greenman, Kaydyn Hamlin, Gracie Hirt, Nathaniel Howe, Audrey Hugar, Bryanna Moultrup, Kavan O’Grady, Hailey Parkhurst, Sara Reitz, Peyton Ribblett, Jarron Smith, Isabella Sparatta, Maura Talbett, Cali Thomas, Ashley Whitney

Grade 10

Madison Campbell, Matthew Carlton, Ryan Carlton, Kirra Childs, Toryn Cline, Danielle Clower, Emily Costello, Izabel Culbertson, Skylee DeMun, David Goodsell, Cameron Gordon, Ryan Haggerty, Colleen Hennessy, Dalton Ketchner, John Layfield, Evan McDowell, Kathryn O’Neill, Katelyn Osgood, Kaliob Phelps, Elijah Schmidt, Daniel Sutton Jr., Rebecca VanBuskirk

Grade 11

Rylee Buchholz, Mattison Buckley, Arianna Cook, Aubrey Cook, Cynthia Covel, James Dunne, Quinn Heaney, Cassandra Kling, Arian Luna, Dahlton Mattison, Liam McKinley, Elizabeth Murray, Alexander Ordiway, Michael Pinney, Derrick Sallazzo, Madilynne Spicer, Aiden Tucker

Grade 12

Dale Ableidinger, Teagin Brandes, Noah Chaffee, Molly Cole, Kayla Day, Sierra Dreibelbis, Tyler Fuoco, Collin Geffers, Taylor Hurd, Brenna Irish, Maxwell Jusianiec, Emma Kinnicutt, Regan Marsh, Ettore Orioli, Taylor Payne, Rhiannon Peck, James Piscitelli, Reanna Plyler, Henrik Schmacker, Ashley Sexton, Erin Spicer, Marie VanSwevelt, Micah Whitehouse, Ethan Wonderling

Merit Roll

Grade 9

Lydah Bigler, Braiden Black, Alana Bowen, Pride Brantley, Harley Burke, Trinity Cabeza, Markessa Drake, Ethan Everett, Jacob Hoyer, Job Layfield, Kaitlin Mickle, Emily Robbins, Mallory Smith, Finnian Stevens, Wyatt Taggart, Brianna Tyler, Macey Wyant

Grade 10

Natalie Billings, Joshua Brizzee, Faith Brownell, Paige Crandall, Dylon Day, Briar Dye, Connor Ferguson, Matthew Ferraloro, Morgan Golish, Brockton Hadfield, William Haxton, Abagayl Jackson, Anya Jeffers, Erin Johnson, Vena Odell, Mason Parks, Brandon Roulo, Benjamin Stonemetz, Summer Wallace

Grade 11

Blake Beckwith, Kyle Brown, Shailynn Childs, Lauren Cicirello, Alexis Conley, Mekha Dorrough, Austin Dye, Treston Hodgkins, Lorelai Jones, RachelMae Main, Shiloh Mattison, Gabrielle Metlak, Rachel Plank, Jacob Riggs, Dominic Sawyer, Wyatt Scott, Alexis Stewart, Jason Tronetti, Carly Wigent

Grade 12

Alexander Brandes, Makayla Edwards, Deann Evens, Breona Fanton, Holden Hoffman, Hunter Kear, Foster Latner, Eric Morehouse, Robert Shuryn, Ethen Stoll