BOLIVAR — Bolivar-Richburg has announced its honor rolls for the final marking period of the 2018-19 school year.

12th Grade High Honor Roll

William Beaton, Hannah Clark, Rebecca Clark, Micah Crump, Sheldon Gardner, Alexis Jereb, Brooke Jereb, Adam Jones, Mikayla Lasnick, Nancy Learn, Mauricio Martinez, Madeline McDonald, Jontelle Pennington, Nikolas Rauch, Sydney Root, Nicolas Scarpa, Heidi Sturdevant, Baylee Thomas, Sarah Werner,

12th Grade Honor Roll

Collin Byron, Lucas Cornelius, Leann Dimpfl, Kyleigh Ellis, Maya Graves, Aidan MacDonell, Savannah Puccinelli, Colten Studley, Harmony Yates,

11th Grade High Honor Roll

Catherine Farrell, Jacob McDonald, Kaylee McDowell, Kaylee Middaugh, Josie Nolan, Margaret Schiralli, Victoria Stuck, Sarah Tarby, Hannah Wiatrowski, Alissa Wright,

11th Grade Honor Roll

Amber Bucher, Veda Burdick, Addison Cavanaugh, Madison Cowles, Riley Danaher, Skylar DeBoer, Mackenzie Fimbel, Autumn Geist, Camden Graves, Karson Grover, Delainee Hodgson, Jaydon McDonald, Chase Murray, Hunter Murray, Courtney Perkins, Fiona Pope, Taylor Shaw, Caleigh Sisson,

Tenth Grade High Honor Roll

Daniel Baldwin, Dominick Baldwin, Sarah Clark, Brennen Gilliland, Jason Greeson, Allyson Hebert, Madysen Johnson, Paige Taylor, Seth Yates,

Tenth Grade Honor Roll

Aliyah Cole, Brayden Day, Thomas Duchesne, Hudson Evingham, Roger Geist, Alexander MacDonell, Trinidy Miller, Emma Murphy, Taylor Murphy, Kelsey Pacer, Kyla Phearsdorf, Eleanor Smith, Samuel Thornton,

Ninth Grade High Honor Roll

Raina Bowen, Kaitlyn Graves, Ryan Greeson, Paityn Johnston, Jessica Majot, Breanna Militello, Matthew Mitchell, Sebastian Pope, Gauge Robinson, Elizabeth Shingler, Madison Sisson, Ashlin Zilker,

Ninth Grade Honor Roll

Braelin Bentley, Damien Billings, Lacie Bulkley, Ethan Childs, Andrew Crawford, Danial Crawford, Kayli Giardini, Maliky Hall, Wyatt Karnuth, Jianna Nix, Hunter Stuck, Saralyn Szucs, Owen Vennard,

Eighth Grade High Honor Roll

Madison Carney, Maddox Day, Castity Gowdy, Madigan Harris, McKinlee Harris, Ethan Jones, Benjamin Kisel, Corey Livingston, Noah Martin, Haley Mascho, Natalie McDowell, Logan Pforter, Evan Pinney, Aidan Prentice, Jaeger Turybury, Max Wedge, Ithilien Weekley, Allison Zilker,

Eighth Grade Honor Roll

Brynne Adams, David Baldwin, Madisyn Bell, Dylan Crawford, Ryder Easton, Kyla Gayton, Zane Lehman, Lukas Miller, Trent Sibble, Jarod Taft, Ian Unfus, Hunter Walp, Benjamin Waltenburgh, Yulonda Willow,

Seventh Grade High Honor Roll

David Abdo, Caden Allen, Madelyn Baldwin, Trey Buchholz, Lakoda Champlin, Cayden Gaines, Reiss Gaines, Kenna Garden, Bailey Lewis, James Margeson, Natasha Metz, Zachary Mitchell, Alexandria Parker, Sarah Perkins, Trevor Pforter, Kayley Putnam-Bacon, Aydin Sisson, Aiden Smith, Kori Thomas, Madeline Thornton, Brena Walp, Nebula Wilson-Smith,

Seventh Grade Honor Roll

Trilee Blauvelt, Caden Giardini, Maria Hess, Hunter Howard, Destiny Learn, Caleb Miller, Gabrielle Mitchell, Claire Pangburn, Raylene Pearsall, Lily Robak, TiaJo Stone-Walters, Dylan Winchell,

Sixth Grade High Honor Roll

Reanna Bacon, Nadia Baldwin, Landon Barkley, Sommer Beckwith, Jasper Burdick, Rebecca Cass, Carmen Crowley, Maddox Davison, Dane DePriter, Genecis Easton, Alexandra Fisk, Robbie Fletcher, Jocelyn Fowler, Haley Gaines, Mallory Garrity, Nolan Garrity, Raegan Giardini, Caleb Greeson, Kylee Scalph, Addison Hackett, Kaylee Lebrecht, Tavyn MacDonell, Samuel Martin, Hannah Mascho, Charles Militello, Mason Morris, Teegan Sibble, Tyler Wedge,

Sixth Grade Honor Roll

Hannah Blauvelt, Robert Cobado, Andrew Cox, Benjamin Crawford, Cassidy Crooks-Cushman, Joey Danaher, Alana Davenport, Waide Karnuth, Jaelyn Kinnicutt, Tyler Kizer-Patterson, Brehden Osgood, Willow Worth,